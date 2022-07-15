Промзону Южное Бутово выставили на аукцион для последующей реорганизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на аукцион бывшую промзону Южное Бутово. После завершения торгов в рамках проекта "Индустриальные кварталы" территорию промзоны реорганизуют.

"Победитель торгов вложит в развитие участка не менее 24,6 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в бюджет превысят два миллиарда рублей в текущих ценах", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что благодаря реорганизации указанной территории в Москве появится 6,3 тысячи новых рабочих мест.

Проект работ был утвержден еще в июне этого года. В настоящее время большую часть промзоны, площадь которой насчитывает почти 25 гектаров, занимают складские помещения. Как отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, там планируется построить свыше 297 тысяч квадратных метров недвижимости, предназначенной для высокотехнологичных предприятий, магазинов, гостиниц, спортивных и развлекательных объектов.

"Проектом решения разрешено проведение научно-производственной деятельности: на участке может появиться технопарк, бизнес-инкубатор или агропромышленный парк. Более 128 тысяч квадратных метров займет общественно-деловая застройка: магазины, кафе, спортивные объекты, гостиницы, а также объекты бытового обслуживания и культурно-досуговой деятельности", – сказал он.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в свою очередь, добавил, что торги пройдут в формате открытого онлайн-аукциона. При этом претендовать на победу смогут только опытные участники, которые за последние пять лет возвели капитальные объекты суммарной площадью не меньше 29,8 тысячи квадратных метров.

Заявки на участие от потенциальных инвесторов принимаются до 18 августа. Победитель аукциона будет определен 29 августа.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в текущем году на развитие территорий столицы без торгов будет выделено 137 гектаров земли. По его словам, их передадут инвесторам, готовым развивать городские территории, строить инновационные центры, производства, школы, детсады и медучреждения.

