Инвесторы построят и передадут столице еще 21 объект образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве инвесторы построят и передадут в собственность городу 21 объект образования, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Во втором квартале 2022 года департамент городского имущества согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и передадут Москве 13 детских дошкольных и восемь общеобразовательных учреждений – всего 21 объект – ориентировочной стоимостью почти 13,5 миллиарда рублей", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что данные объекты рассчитаны на 6,4 тысячи детей.

Москвичам напомнили, что с февраля прошлого года в городе действует механизм обеспечения граждан объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. С девелоперами заключаются договоры участия в развитии и благоустройстве городской территории. Застройщики создают и передают городу необходимые сооружения в рамках проектов строительства жилья.

По словам Ефимова, все объекты, построенные по договорам участия, должны соответствовать необходимым требованиям.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что новые образовательные объекты появятся в восьми районах шести городских округов, а также в ТиНАО.

Ранее сообщалось, что инвесторы получили от столицы в аренду на 5 лет четыре земельных участка по льготной ставке. Ефимов уточнил, что на данных участках возведут новый корпус для разработчика электронных компонентов, кондитерский завод, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специального пожарного оборудования. Объем инвестиций в проекты будет свыше 10 миллиардов рублей, при этом благодаря строительству новых объектов получится открыть порядка 2 тысяч дополнительных рабочих мест.