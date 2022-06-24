Москва выставит на торги около 1,5 тысячи объектов недвижимости до конца года

10:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
До конца 2022 года в столице выставят на торги около 1,5 объектов недвижимости. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"До конца года на торги планируется передать еще около 1,5 тысячи помещений, зданий и машиномест. Участие в аукционах смогут принять представители малого и среднего бизнеса", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Представитель мэрии добавил, что для продажи на городских аукционах с начала 2022 года передали уже 854 объекта. Общая площадь выставленных на торги лотов составляет 56,4 тысячи квадратных метров.
Как уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, за первые месяцы текущего года на городских аукционах реализовали 573 объекта суммарной площадью 56,4 тысячи квадратных метров. Из них 300 объектов составили нежилые помещения, а 267 – машиноместа.
Ознакомиться с подробной информацией по новым лотам можно на инвестиционном портале Москвы в разделе "Имущество от города". Ранее сообщалось, что город выставил на торги 33 парковочных места на подземных стоянках Таганского района и Замоскворечья.
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