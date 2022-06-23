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Город

07:49

Город сдаст в аренду два здания в центре Москвы

городнедвижимость

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два здания в центре Москвы выставили на открытый аукцион под создание придорожного автомобильного сервиса и точки общепита, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Победители торгов смогут арендовать объекты на пять лет. Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что с начала 2022 года столица реализовала уже более 120 лотов.

Он подчеркнул, что аренда коммерческой недвижимости пользуется спросом у предпринимателей. База объектов городской собственности, выставленной на торги, регулярно обновляется на инвестиционном портале Москвы.

Заявочная кампания по новым объектам продлится до 4 июля. Торги пройдут 7 июля. Город выставил здание площадью 166,1 квадратных метра, расположенное на улице Земляной Вал на Ульяновской автодорожной эстакаде. Его можно будет использовать для размещения автосервиса, автомойки и шиномонтажа.

Второй объект находится на Москворецкой набережной между Большим Устьинским и Большим Москворецким мостами. Там будет кафе, площадь которого составляет 202,5 квадратных метра.

Принять участие в открытом аукционе может любое юридическое и физическое лицо, включая индивидуальных предпринимателей. Записаться на осмотр объекта, узнать о правилах проведения торгов и задать вопрос по лоту можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее столичные власти выставили на торги два земельных участка под строительство культурно-досуговых центров, расположенных на юге и юго-западе Москвы. Общая площадь участков составляет 2,4 гектара.

В мэрии отметили, что на этой территории можно построить галереи, музеи, концертные залы, театры, кинотеатры, рестораны, спорткомплексы и парковки общей площадью 39,7 тысячи квадратных метров.

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