Земельный участок с паркингом на востоке Москвы выставят на торги

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Функционал гаража на улице Западной на востоке столицы расширят, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Москомстройинвест.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы (ПЗЗ) в отношении территории на улице Западная (ВАО)", – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день на данном участке площадью около 0,4 гектара находится многоуровневый гараж-стоянка площадью более 7 тысяч 900 квадратных метров.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, после внесения корректировок в ПЗЗ этот земельный участок с автостоянкой будет выставлен на торги, чтобы в дальнейшем можно было бы использовать данный объект.

Кроме основного назначения, паркинг – вид разрешенного использования земельного участка позволит расположить в здании мойку для машин, сервис, магазин, а также объекты бытовой инфраструктуры.

Ранее в Москве в паркинге на Нижегородской улице на торги выставили 77 машино-мест. Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, формат аукциона позволяет снизить стартовую цену объекта на 45%. По его словам, предлагаемые столицей машино-места пользуются высоким спросом.