77 машино-мест выставлены на торги на Нижегородской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве в паркинге на Нижегородской улице на торги выставили 77 машино-мест, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
По его словам, формат аукциона позволяет снизить стартовую цену объекта на 45%.
"Предлагаемые городом машино-места пользуются высоким спросом. Реализуются объекты как из имущественной казны, так и находящиеся в управлении подведомственных структур", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.
Он напомнил, что за первый квартал этого года Центр управления городским имуществом реализовал 83 машино-места на 64,5 миллиона рублей. Из них по преимущественному праву со скидкой 40% жители столицы выкупили 36 машино-мест на сумму 31,6 миллиона рублей. Еще 47 машино-мест на 33 миллиона рублей приобрели участники городских торгов.
Уточняется, что в настоящее время Центр управления городским имуществом планирует реализовать 77 машино-мест в паркинге по адресу Нижегородская улица, дом 11. Их площадь варьируется от 9,4 до 20,4 квадратного метра.
"77 лотов выставили на продажу посредством публичного предложения, где цена идет на понижение и может опуститься до 55% от начальной. Паркинг расположен в пешей доступности от станции метро "Площадь Ильича" и двух железнодорожных станций: Москва Товарная и Калитники", – отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко.
Ранее сообщалось, что около четырех тысяч парковочных мест появилось на демонтированных нелегальных автостоянках в Москве. Всего в прошлом году демонтировали 92 парковки, из которых 65 стали общедоступными. Сообщать о нелегальной работе парковок помогают и жители столицы. Как уточнил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, сделать это можно с помощью специального телеграм-бота "Свободный доступ".
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