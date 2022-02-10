Еще 92 парковочных места для местных жителей появились в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве организовали еще 92 парковочных места для местных жителей, говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.

"Если ваша улица включена в зону платной парковки, рядом расположены крупные точки притяжения и вы сталкиваетесь с трудностями при парковке своего автомобиля. В таких случаях мы создаем машино-места только для владельцев парковочных разрешений", – говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что резидентное парковочное разрешение позволяет бесплатно оставлять автомобиль на платной городской парковке в пределах района с 20:00 до 08:00. Купить круглосуточное разрешение на парковку можно за три тысячи рублей в год.

Новые парковочные места для местных жителей появились во 2-м Крестовском, Орлово-Давыдовском переулке и в Гусятниковом переулках, на Хамовническом Валу, на Верхней Красносельской улице, улице Фридриха Энгельса, Космодамианской набережной и на Малой Калитниковской улице.

Ранее сообщалось, что число перехватывающих парковок у станций метро, МЦК и МЦД в Москве увеличилось до 75. Оставить машину на перехватывающей парковке можно с 05:30 до 02:00. Бесплатной эта опция станет, если пересесть на общественный транспорт и сделать не менее 2 поездок на метро, МЦК и МЦД.

Многие автовладельцы отдают предпочтение городскому транспорту. Так, доехать до центра столицы из Новокосина на метро можно всего за 20 минут. На личном автомобиле в часы пик путь может занять 1,5 часа.

