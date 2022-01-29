В Москве число перехватывающих парковок у метро, МЦК и МЦД увеличилось до 75

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Число перехватывающих парковок у станций метро, МЦК и МЦД в Москве увеличилось до 75. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"За последние два года перехватывающими стали более 30 парковок – только с начала 2022 года открылись три новые парковки у станций метро Марьино, Беломорская и Новокосино", – говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что оставить машину на перехватывающей парковке можно с 05:30 до 02:00. Бесплатной эта опция станет, если пересесть на общественный транспорт и сделать не менее 2 поездок на метро, МЦК и МЦД.
Многие автовладельцы отдают предпочтение городскому транспорту. Так, например, доехать до центра столицы из Новокосина на метро можно всего за 20 минут. На личном автомобиле в часы пик путь может занять 1,5 часа.
"Так перехватывающие парковки помогают сэкономить время на дорогу и разгружают улицы в центре города, – добавили в Дептрансе.
Ознакомиться с полным списком перехватывающих парковок можно в приложении "Парковки Москвы", на "Яндекс.Картах" или на сайте столичного паркинга.
Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал о расширении действия приложения "Парковки Москвы". В тестовом режиме сервис запустили в Санкт-Петербурге.
Собянин рассказал о тестировании приложения "Парковки Москвы" в Санкт-Петербурге
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