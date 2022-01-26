Москвичи купили у города более 10 тысяч машино-мест в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году у города приобрели более 10 тысяч машино-мест в паркингах, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, машино-места, которые город предлагает к покупке, востребованы у москвичей и участников столичных торгов. В частности, если в 2020 году в столице заключили 2,7 тысячи договоров купли-продажи, то в 2021 году – 10,2 тысячи.

"Из них 9,2 тысячи приватизированы на торгах, а больше тысячи реализованы по преимущественному праву – за 60% от рыночной стоимости", – пояснил заммэра.

В прошлом году больше всего договоров купли-продажи машино-мест заключили на востоке столицы – более 3,5 тысячи объектов. В центре и на северо-западе заключили больше чем по тысяче единиц.

Самое бюджетное машино-место находится на Никулинской улице (ЗАО). Новый владелец заплатил за него 35 тысяч рублей. Самое дорогое находится в центре города – на улице Остоженке. Оно обошлось покупателю в 4,3 миллиона рублей.

Чтобы приобрести машино-место на городских торгах или по преимущественному праву, надо зарегистрироваться на инвестиционном портале Москвы или на сайте единой электронной торговой площадки.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.

