В Москве начнут использовать искусственный интеллект для поиска парковки во дворах – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным издания, подведомственная департаменту информационных технологий Москвы АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.
"Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места", – объяснили представители ДИТ.
Система будет анализировать данные о парковочных местах при помощи изображений с камер видеонаблюдения. Планируется, что точность распознавания свободных мест будет составлять не менее 85%.
Начальная цена закупки составит порядка 6,2 миллиона рублей. Тестирование системы будет осуществляться в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Зеленограде и ТиНАО.
В материале уточняется, что данные о доступных парковочных местах будут поступать в мобильное приложение "Электронный дом".
Ранее сообщалось, что на 53 столичных улицах изменятся тарифы на парковку. На наиболее загруженных участках установят тариф 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00.
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