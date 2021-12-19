В Москве начнут использовать искусственный интеллект для поиска парковки во дворах – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве планируют начать использование искусственного интеллекта для поиска парковочных мест на придомовых территориях. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным издания, подведомственная департаменту информационных технологий Москвы АО "Электронная Москва" сообщило о начале конкурса на тестирование новинки.

"Сервис позволит жителям многоквартирных домов дистанционно узнавать, есть ли на парковке у дома свободные места", – объяснили представители ДИТ.

Система будет анализировать данные о парковочных местах при помощи изображений с камер видеонаблюдения. Планируется, что точность распознавания свободных мест будет составлять не менее 85%.

Начальная цена закупки составит порядка 6,2 миллиона рублей. Тестирование системы будет осуществляться в Юго-Восточном, Северо-Восточном и Западном административных округах, а также в Зеленограде и ТиНАО.

В материале уточняется, что данные о доступных парковочных местах будут поступать в мобильное приложение "Электронный дом".

Ранее сообщалось, что на 53 столичных улицах изменятся тарифы на парковку. На наиболее загруженных участках установят тариф 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00.