Автоэксперт предложил пересмотреть стоимость парковки в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Перед новогодними праздниками стоимость часа парковки в Москве становится менее чувствительной, заявил в своем телеграм-канале руководитель проекта "Пробок.нет", автоэксперт Александр Шумский.

"Ближе к Новому году много желающих приехать в магазины на машинах, и стоимость часа становится все менее чувствительной. Если возле ТЦ еще и станция метро или крупный ТПУ есть, становится совсем скверно в плане парковки", – сказал эксперт.

В качестве решения данной проблемы Шумский предложил увеличить стоимость парковки на самых загруженных улицах и уменьшить на пустых территориях. По словам эксперта, платная парковка будет главным инструментом сдерживания неограниченного автомобилепользования в столице.

"В других мегаполисах мира с излишками автомобилей борются более сурово – например, делают платный въезд, как в Лондоне и Стокгольме, или вынуждают сначала приобрести себе парковочное место рядом с домом, как в Токио", – отметил Шумский.

Ранее Александр Шумский предупредил, что россияне, обучавшиеся водить автомобиль на автомате, могут получить штраф от 5 до 15 тысяч рублей за вождение на механике.

