Автоэксперт перечислил основные ошибки при шиномонтаже

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Россиянам назвали основные ошибки, которые могут быть допущены при шиномонтаже. Об этом рассказал директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников в интервью агентству "Прайм".
Специалист обратил внимание, что даже мелкие недочеты при работе могут повлиять на состояние машины и ее эксплуатацию. В частности, неопытный механик способен ошибиться при снятии колеса с диска и установке его обратно.
"Существует вероятность повредить обод шины и вывести ее из строя. Шина будет сдуваться, если обод будет порван. Она не будет держать форму, что в итоге грозит разрушением колеса при движении", – рассказал Епанешников.
Еще одной ошибкой при шиномонтаже может стать неправильная балансировка колеса. В частности, это бывает из-за проведения работы на оборудовании, которое не проходило поверку.
Специалист предупредил, что такой недочет способен вызвать дисбаланс при движении, сильную вибрацию всего автомобиля или руля.
Епанешников добавил, что неверная установка давления в колесе приводит к неравномерному износу шины.
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