Автоэксперт рассказал о сроках замены резины на автомобилях

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шины на автомобиле нужно менять по обстоятельствам, заявил автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, все зависит от климата, где находится автомобиль.

"Некоторые шинники говорят, что нужно менять летнюю резину на зимнюю при среднесуточной температуре +5...+7 градусов", – отметил Субботин.

Он напомнил, что гололед образуется там, где машины ездят редко. В таких местах асфальт не разогревается шинами, поэтому образуется лед. Опасные участки могут быть при выезде из двора или на перекрестках.

"Когда выезжаешь на мост, то там даже при положительных температурах, +1 градус, если сильный ветер, может образовываться гололед", – рассказал Субботин RT.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины на зимнюю.

По его словам, в центре Европейской России температура опустится до нуля. Кроме того, не исключены осадки в виде снега, мокрого снега или дождя.

