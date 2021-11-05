Синоптик порекомендовал автомобилистам сменить резину на зимнюю

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Автомобилистам посоветовали не откладывать замену резины на зимнюю. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как сообщил специалист, температура в центре Европейской России на следующей неделе опустится до нуля. Кроме того, не исключены осадки в виде снега, мокрого снега или дождя.
По прогнозу синоптика, температура вернется в пределы климатической нормы в среду и будет колебаться около нуля.
"Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить", – подчеркнул Вильфанд.
Он добавил, что близкие к нулю значения температуры сохранятся в регионе до конца недели.
Ранее метеоролог рассказал, когда в Москву придет зимняя погода. Ожидалось, что столбики термометров в столице будут показывать значения от 0 до 5 градусов тепла.
Очевидцы сообщили о появлении тумана в Москве
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