Москвичам рассказали, как долго аномальное тепло продержится в городе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стало известно, как долго продлится период аномального тепла в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
Как заявил синоптик, теплая погода продержится в Москве минимум до 10 ноября. Температура воздуха будет выше нормы на 5 градусов, а в отдельные дни – на 9–10 градусов.
"Особенно теплыми днями будут четверг и пятница. На 1,5 месяца примерно погода будет отставать от своего развития", – пояснил Вильфанд.
Он рассказал, что во вторник и среду, 2 и 3 ноября, в городе ожидается понижение температуры до 5–9 градусов тепла. Это связано с изменениями циркуляции – воздух начнет поступать с юго-востока взамен юго-западных воздушных масс.
"Печалиться не стоит, потом будет опять потепление", – продолжил специалист.
В частности, в четверг в столицу придет воздух с юга, который обеспечит близкую к рекордным значениям температуру.
"Дневные температуры уже будут 9–12 градусов в четверг, а в пятницу – даже до 13 градусов. <...> Очень высокие температуры, это впечатляюще", – подчеркнул Вильфанд.
Он добавил, что в выходные температура будет выше нормы на 7–8 пунктов – в районе 5–10 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 ноября столбики термометров в столице могут опуститься ниже нуля. Как объяснял Вильфанд, это произойдет из-за смены циркуляции воздушных масс.
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