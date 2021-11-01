Москвичам рассказали о погоде в ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
По ее словам, в начале недели ночная температура будет слабоотрицательной, в понедельник днем поднимется до +9…+11 градусов, а во вторник – до +7…+9 градусов. 3 ноября увеличится облачность, а местами пройдет небольшой дождь. При этом температура останется на уровне +7…+9 градусов.
"Более значимое ухудшение погоды произойдет 4-го числа, потому что погоду будет определять циклон, но мы попадем в промежуточный гребень, поэтому (прогнозируются) дожди на 4-е число, местами и небольшие. Температурный фон у нас повысится, ночная температура будет порядка +3…+5 градусов, дневная температура останется на уровне +7…+9 градусов", – рассказала Позднякова РИА Новости.
Она добавила, что в ночь на 5 ноября столицу пересечет теплый атмосферный фронт, поэтому в городе ожидаются теплые дожди. Днем температура поднимется до +12…+14 градусов.
Холодный атмосферный фронт пересечет Москву 6 ноября. Из-за этого в течение суток ожидаются небольшие осадки.
"Скорее всего, 7-го числа осадков будет чуть меньше, чем накануне, а температура будет на градус-полтора ниже. Но в любом случае в течение всей недели температура воздуха останется выше климатической нормы", – добавила Позднякова.
Ранее Позднякова рассказала, что температура выше нормы сохранится до 13 ноября. До этого времени снега не ожидается. При этом метеоролог не исключила, что зима в столицу в этом году придет позже, чем ожидалось.
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