Синоптик спрогнозировал теплый ноябрь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве в ноябре ожидается выше нормы на 3 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

В то же время, по его словам, в ноябре выпадет 100% месячной нормы осадков.

"Октябрь в Москве на 0,6 градуса превысил норму, выпало 69% от месячной нормы осадков", – подчеркнул метеоролог.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на 90% территории РФ выпадет около нормы осадков, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

Также синоптик заявил, что на Урал и юг Западной Сибири в течение недели придет суровая зима. К 3 ноября в этих регионах ожидается похолодание на 10 градусов. Таким образом, жителей данных субъектов ждут двадцатиградусные морозы.