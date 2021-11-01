Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:00

Синоптик спрогнозировал теплый ноябрь в Москве

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура воздуха в Москве в ноябре ожидается выше нормы на 3 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.

В то же время, по его словам, в ноябре выпадет 100% месячной нормы осадков.

"Октябрь в Москве на 0,6 градуса превысил норму, выпало 69% от месячной нормы осадков", – подчеркнул метеоролог.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на 90% территории РФ выпадет около нормы осадков, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.

Также синоптик заявил, что на Урал и юг Западной Сибири в течение недели придет суровая зима. К 3 ноября в этих регионах ожидается похолодание на 10 градусов. Таким образом, жителей данных субъектов ждут двадцатиградусные морозы.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать