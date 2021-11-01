Синоптик спрогнозировал теплый ноябрь в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воздуха в Москве в ноябре ожидается выше нормы на 3 градуса. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Instagram.
В то же время, по его словам, в ноябре выпадет 100% месячной нормы осадков.
"Октябрь в Москве на 0,6 градуса превысил норму, выпало 69% от месячной нормы осадков", – подчеркнул метеоролог.
В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ноябре на 90% территории РФ выпадет около нормы осадков, дефицит прогнозируется на севере Приволжского федерального округа, в Свердловской области, на Чукотке и Камчатке. Избыток осадков ожидается в Хакасии, на юге Иркутской области и на Таймыре.
Также синоптик заявил, что на Урал и юг Западной Сибири в течение недели придет суровая зима. К 3 ноября в этих регионах ожидается похолодание на 10 градусов. Таким образом, жителей данных субъектов ждут двадцатиградусные морозы.
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