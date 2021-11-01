Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин

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Метеочувствительность чаще встречается у женщин, чем у мужчин, сообщил РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул, что особенно часто от нее страдают молодые девушки. Специалисты объясняют это особенностями гормональной системы.

При этом, как заметил Тяжельников, в пожилом возрасте к перепадам давления становятся более чувствительными и женщины, и мужчины.

Ранее врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как метеозависимость влияет на организм человека. Россияне часто связывают скачки атмосферного давления с плохим самочувствием, однако это, по словам эксперта, не более чем самовнушение.