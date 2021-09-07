Врач рассказал, как защитить ребенка от простуд в школьный период

Фото: depositphotos/Anry01

Врач-оториноларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как защитить ребенка от простуд в школьный период. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам специалиста, не следует вешать на шею подвеску с чесноком, так как толку от такого метода защиты не будет, ребенок может только распугать всех вокруг.

Первое, что надо сделать, по мнению эксперта, – начать вводить ребенка в школьную программу постепенно. Также Владимир Зайцев не рекомендует перегружать детей заданиями по учебе с первых дней, достаточно заниматься домашними работами.

"Надо понаблюдать за тем, как он переносит увеличившиеся нагрузки. Если у него есть утомляемость, стоит все же вернуться к пошаговому варианту", – отметил врач.

Медик также посоветовал при необходимости ввести витамины в рацион ребенка. По его словам, стоит выбирать витаминные и минеральные комплексы, сделанные специально для детей, так как в них все сбалансировано.

"В рационе обязательно должны быть овощи и фрукты. Сейчас осень, все созрело, много сезонных продуктов, причем они доступны и по цене. Витаминизируем ребенка обязательно", – порекомендовал эксперт.

Если дети часто болеют, следует заранее посетить специалиста. Например, проконсультироваться у лора. Он может прописать различные укрепляющие препараты и посоветовать необходимые методики.

Ранее родителям рассказали, с какого возраста подросткам можно начинать заниматься в тренажерном зале и как сделать, чтобы это было не вредно для растущего организма. По словам эксперта, пока активно развиваются кости, работать с большими весами неэффективно и опасно, особенно для позвоночника.

