Фитнес-эксперт рассказал, с какого возраста подросткам можно посещать тренажерный зал

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, с какого возраста подросткам можно начинать заниматься в тренажерном зале и как сделать, чтобы это было не вредно для растущего организма.



Тренажерный зал всегда привлекал подростков, и это неудивительно, ведь каждый парень хочет похвастаться большим бицепсом перед друзьями и перед девчонками. Кто-то идет в "качалку", чтобы просто набрать мышечную массу: многие подростки начинают увлекаться спортом из-за определенных комплексов, например, когда они слишком худые и стесняются этого.

Поэтому возникает логичный вопрос, с какого возраста действительно можно начинать тренироваться и неопасно ли это для еще растущего организма? Какие еще подводные камни поджидают подростков в тренажерном зале?



Полноценно заниматься фитнесом можно начинать с 16 лет, и это напрямую связано с ростом подростка. Пока активно развиваются кости, работать с большими весами просто неэффективно и опасно, особенно для позвоночника.



Хорошо, когда подросток приходит в зал с базовой подготовкой. Например, он много лет занимался разными видами спорта или прекрасно умеет подтягиваться на перекладине, выполнять подъемы-перевороты, отжиматься, качать пресс. Все эти упражнения – основа в развитии мускулатуры, координации, силы и ловкости.

Если вашему ребенку нет еще 16 лет, а он рвется в "качалку", самое время ему начать тренироваться на уличных воркаут-площадках.Также нужно понимать, что фитнес-клубы – зона повышенной опасности, поэтому новичку в обязательном порядке нужно заниматься с грамотным, сертифицированным тренером. Его задача состоит в том, чтобы научить подростка технике выполнения упражнений и отработке их до уровня автоматизма. Также специалист расскажет о методике тренировок, о том, как правильно увеличивать нагрузку и так далее.

Одной из главных опасностей в тренажерном зале для подростков являются не сами тренировки, а желание накачаться как можно быстрее, что заставляет их искать обходные пути. Как бы ни развивалась фитнес-индустрия с точки зрения качества оказания услуг и отношения к подбору персонала, всегда в зале найдется "дядя", который может посоветовать подростку волшебную таблетку для достижения быстрого результата.



Сейчас я говорю о стероидах, применение которых очень распространено именно в бодибилдинге и крайне опасно для здоровья. Но не надо путать допинг со спортивным питанием. Допинг – это запрещенные препараты, их невозможно купить в магазинах или аптеке. Они продаются не в красивых банках с яркой этикеткой, а в ампулах для инъекций или в виде маленьких таблеток. При обнаружении похожих упаковок, чаще всего в холодильнике (многим препаратам нужен холод), обсудите это с ребенком или отведите подростка к врачу, который объяснит ему, чем опасно применение допинга.

Есть также ряд признаков, по которым несложно догадаться, что ваш ребенок использует что-то запрещенное. Во-первых, это слишком быстрый набор веса – до шести и даже восьми килограммов за месяц. Кроме того, частым побочным эффектом применения допинга является угревая сыпь, причем высыпания появляются на руках, спине и лице. Также у подростка появляется повышенная агрессия, так называемая стероидная ярость. Его уже больше ничего не интересует, кроме тренировок, и существенно увеличивается аппетит. Другими словами, если вы видите, что за короткий период времени во внешнем виде и поведении вашего ребенка произошли радикальные изменения, лучше обратиться к специалисту – врачу урологу-андрологу или эндокринологу.



Именно поэтому, если ваш сын пошел в тренажерный зал, вам или тренеру, нужно объяснить, что быстрый рост мускулатуры невозможен физически, а качки в тренажерном зале – это профессиональные спортсмены с многолетним стажем тренировок.



Что касается спортивного питания, то новичку применять что-либо из данного вида продукции я не рекомендую вообще до момента, пока тренировки не станут по-настоящему регулярными с четко выраженным результатом. Рассчитывать на то, что при покупке разного вида добавок мышцы будут расти как на дрожжах, не стоит. Процесс увеличения мускулатуры сам по себе очень длительный, а добавки нужны, чтобы постепенно улучшать результат тренировок в момент, когда в этом действительно есть необходимость.

Бодибилдинг – хороший и интересный вид спорта, который великолепно развивает человека физически и эстетически. Но, как и в любом другом виде спорта, чтобы добиться результата, нужны годы тренировок, регулярность и система, и самое главное – осознание, что быстрого результата не бывает, а значит, подросткам нужно набраться терпения.