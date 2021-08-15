Фитнес-эксперт рассказал, как заниматься в зале без клубной карты

Обозреватель Москвы 24, спортивный эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как можно сэкономить на посещении фитнес-клуба.



Желание сэкономить абсолютно нормально для каждого человека, особенно если нет твердой уверенности, будете ли он пользоваться той или иной услугой после покупки. При этом большое количество людей все равно выкидывают деньги на ветер. Поэтому и неудивительно, что современная фитнес-индустрия львиную долю своего дохода получает как раз от клиентов, которые приобретают клубные карты и посещают зал от силы несколько раз за год, но при этом в следующем году снова продлевают абонемент.

И здесь нет никакой разницы в уровне клуба: премиальный сегмент, бизнес-класс или эконом. Если человеку лениво тренироваться, никакие деньги его не заставят это делать. Ну а если вы все-таки серьезно настроены на тренировочный процесс, давайте разберемся, как можно сэкономить на услугах клуба, особенно если вы планируете заниматься персонально.

Более 50% клиентов, которые купили абонемент в фитнес-клуб, посещают его крайне редко или не посещают вообще. Многие из них, желая вернуть хоть какие-то деньги, выставляют свои карты на продажу, естественно, с хорошим дисконтом. Так что если вас интересует конкретное заведение, найдите форум клуба или посмотрите частные объявления на известных всем ресурсах, где можно найти абонемент с хорошей скидкой.



На тематических форумах люди часто объединяются в группы, чтобы приобрести карты по тарифу для корпоративных клиентов или мини-групп. Как правило, скидки на такие карты достигают 30%.



Еще один традиционный способ купить абонемент дешевле – это ходить на тренировки утром, так как именно такие карты стоят дешевле в отличие тех, по которым есть доступ на целый день.

Но что точно не стоит делать, так это покупать абонемент (с хорошей скидкой на предпродаже) у клуба, который еще не открылся. Как показывает практика, даже крупные сетевые игроки никогда в срок не запускают новые заведения, а случаи, когда клуб не открылся вообще (а деньги за предварительно купленные абонементы так и не вернули), исчисляется десятками.



Также многие клубы для увеличения спроса на персональные тренировки проводят акции. Например, при покупке блока тренировок (как правило, это 10 занятий) вам делают скидку на абонемент или дают возможность посещать клуб бесплатно.

Главной проблемой любого фитнес-зала является именно клубная система карт. То есть, покупая абонемент, клиент вынужденно получает ряд дополнительных услуг, например групповые уроки, посещение сауны или бассейна. Но это нужно далеко не всем посетителям, особенно тем, кто целенаправленно ходит либо на конкретный урок, либо на тренировки к персональному тренеру. Зачем оплачивать десяток услуг, которыми не пользуешься вообще?

Именно по этой причине в Москве стали появляться клубы, куда продают абонементы на конкретные направления. Отдельно можно приобрести посещение только тренажерного зала, бассейна или занятий по йоге, пилатеса и так далее.



Но самый удобный формат для клиентов, которые предпочитают персональные тренировки, – это площадки, где можно оплачивать только услуги тренера без покупки абонемента вообще. В данном случае тренер – не сотрудник клуба, так как сам является субарендатором и за каждого клиента платит определенную сумму.



В таком формате много плюсов. Во-первых, клиент экономит деньги на абонементе. Также он не привязан к конкретному месту, если посещать клуб вдруг станет неудобно. Кроме того, можно легко торговаться по стоимости оплаты, так как тренер сам определяет цену своих услуг.

Но в таких тренировках есть и один серьезный недостаток: если вы во время занятия получили травму, то практически наверняка не сможете предъявить тренеру претензию, так как добровольно согласились на его услуги без какого-либо подписанного договора. По сути, ответственность за здоровье лежит на ваших плечах. Поэтому, прежде чем начать заниматься у тренера, которого вы нашли в интернете или которого вам посоветовали знакомые, обязательно узнайте, есть ли у него профильное образование и сертификат государственного образца в нужной вам дисциплине.



К сожалению, среди тренеров можно нарваться на откровенных мошенников. Они приходят работать в клуб, набирают себе небольшую базу клиентов, берут с них деньги за блок персональных тренировок, а потом исчезают навсегда, меняя телефон и прочие координаты. Причем за 16 лет работы в отрасли я слышал десятки таких историй.

Единственный способ защитить себя от обманщиков, особенно если вы плохо знаете человека, – это оплачивать ему разовые занятия либо переводить деньги строго на карту с персональными реквизитами, в том числе если тренер работает как самозанятый.

Тренировки должны приносить вам удовольствие не только от процесса и результата, но и от посещения в целом. И то, сколько вы тратите денег на фитнес, безусловно, сказывается на желании туда ходить. Поэтому, прежде чем покупать абонемент или услуги тренера, обязательно все просчитайте, чтобы сделать правильный выбор.