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Фитнес-эксперт рассказал, какое питание выбрать во время отпуска

В режиме "все включено": как питаться в отпуске и не набрать лишние килограммы
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как следить за питанием тем, кто скоро собирается в отпуск.

Фото: depositphotos/keleny

Отдых бывает разным. Кто-то предпочитает вариант активного отдыха с большим количеством экскурсий, а кто-то, наоборот, выбирает режим "овоща": целый день лежать на пляже или возле бассейна, медленно передвигаясь по территории отеля. К счастью, есть есть и те, кто, приезжая на курорт, не забывает про поддержание хорошей физической формы и для этого регулярно тренируется. Кроме того, любители фитнеса пытаются следить за своим питанием.

Как правило, в большинстве отелей мира, особенно при системе "все включено", люди так или иначе едят все подряд и большими порциями. Вообще переедать считается некой нормой у отдыхающих. Когда нет ограничений по объему пищи и некуда торопиться, размеры порций автоматически становятся больше, а количество подходов к столу – многократными.

Так как на столах много вкусного не только в виде сладостей, но и разного рода макарон, риса, салатов с майонезом, бекона и других жареных продуктов, то не стоит удивляться, что после отпуска можно прибавить изрядное количество лишних килограммов.

Поэтому, как бы отдыхающие ни тренировались, количество калорий, которое поступает в их организм, существенно превышает норму. Как же организовать режим питания, если все-таки не хочется сильно прибавить в весе?

Первое, на что я рекомендую обратить внимание, это на напитки. Абсолютно в любом ресторане при отеле на завтрак, обед и ужин можно выпить лимонад. Несмотря на то что они бывают натуральными, например морсы или компоты, нужно не забывать, что в таких напитках присутствует большое количество сахара. Их употребление может стать причиной набора лишних килограммов. Более того, сладкие напитки усиливают аппетит. Это же касается и традиционной газировки, а также соков, в том числе свежевыжатых, если они без мякоти.

Поэтому я советую полностью отказаться от таких напитков либо минимизировать их количество, особенно вечером. Если хочется пить, то лучше взять обыкновенную воду, которой на курортах всегда достаточно. Либо заказывайте напитки с большим содержанием льда. Также не пойдут на пользу чай или кофе с сахаром.

Фото: depositphotos/d.travnikov

Но одной из главных проблем ресторанов по системе "все включено" являются десерты. Особенно это касается арабских стран, где все настолько вкусно, что невозможно остановиться. А так как десерты выставляют на все приемы пищи, неудивительно, что хочется есть их бесконечно.

Здесь я рекомендую отказаться от употребления сладкого в вечерние приемы пищи. В классической диетологии принято убирать из рациона углеводы перед сном, в том числе и сложные в виде круп, макарон, картошки, риса и так далее. Хотите себя побаловать? Съешьте лучше десерт на завтрак, не забывайте контролировать себя, учитесь смаковать блюдо, а не набивать себе живот, устраивая соревнования "кто больше съест".

Курорты – это также много морепродуктов, мяса, рыбы – все это идеально подходит для правильного питания, но главное, чтобы продукты были не жареные. Также необходимо не налегать на все вредное и отказаться от хлеба, который у многих людей принято есть в обязательном порядке. Лучше сделайте акцент на салаты из свежих овощей и без майонеза.

Ну и, конечно же, нужно лимитировать количество алкоголя, который на отдыхе обычно пьют без ограничений.

Алкоголь не только усиливает аппетит, но и сам по себе является калорийным продуктом. Более того, в таких напитках содержится этиловый спирт – сильный токсин, в целом опасный для здоровья.

Советую отказаться не только от крепких напитков, но даже от пива. Оно содержит в своем составе так называемые фитоэстрогены – аналог женских половых гормонов. При их избытке в организме человека существенно увеличивается количество жировой массы. А зачем набирать лишние килограммы, если вы приехали отдыхать? Особенно это касается тех людей, кто старается тренироваться в отпуске.

Поэтому контролируйте себя, питайтесь максимально разнообразно и дозированно. Тогда по возвращении домой вы действительно почувствуете себя отдохнувшими и довольными.

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