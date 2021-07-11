Фитнес-эксперт рассказал, как не поправиться во время отпуска

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как организовать тренировочный процесс во время отдыха.



Несколько лет назад в интернете было популярным видео с одного из курортов в Турции. В ролике, снятом на территории бассейна при отеле, тренер проводил групповой урок по степ-аэробике. В какой-то момент к занимающимся присоединился мужчина с очень большим животом и в откровенных плавках, который активно пытался выполнять все, что делал тренер. Получалось у него, конечно, немного неуклюже, зато настроение он поднял не только гостям отеля, но и тысячам людей, которые посмотрели ролик.

И это здорово, когда тот или иной отель проводит такого рода активности, ведь отдыхать ездят люди не только для того, чтобы загореть и выспаться.



Для многих важно продолжать регулярные тренировки, к которым они привыкли в повседневной жизни. И вот именно такие люди сталкиваются с тем, что нормально позаниматься бывает достаточно сложно.



Давайте разберемся, почему и что с этим делать?

Как фанат тренажерного зала, первый вопрос, который я задаю в любом отеле мира, это есть ли там тренажерный зал или, как обычно его принято называть, фитнес-рум. Если он имеется, то на практике оказывается, что это небольшое, часто душное помещение, где стоит два-три разбитых кардиотренажера, а в углу в пыли лежит пара гантелей. Причем я не утрирую. И если в зале бывает двух гантелей, то набор тренажеров вызывает недоумение.

Когда-то я отдыхал в Иордании, где был достаточно большой фитнес-зал. И все в нем было хорошо: и штанга, и гантели, только вот почему-то забыли закупить элементарную горизонтальную скамью, на которой выполняется самое популярное упражнение в силовых тренировках – горизонтальный жим лежа. В редких случаях попадается более-менее нормальный по оснащению зал, но его можно найти, как правило, в отелях премиального сегмента.



В таких случаях приходится спрашивать у сотрудников гостиницы про нормальный фитнес-зал неподалеку. Но если такой клуб и имеется, то до него еще нужно долго добираться. Либо его посещение в формате разовых тренировок стоит баснословных денег.

Если вы любите тренировки с железом, не расстраивайтесь. Во-первых, нужно понимать, что вашим мышцами и центральной нервной системе нужно тоже отдыхать, поэтому перерыв от работы с большими "весами" пойдет только на пользу. За это время произойдет полное восстановление мышечной ткани, тогда как при регулярных нагрузках этого не происходит. Во-вторых, есть понятие смены тренировочной нагрузки, когда вы радикально меняете как упражнения, так и количество повторов за подход. Такой метод не только поможет общему восстановлению, но и обеспечит в дальнейшем прогресс в привычном для вас ритме тренировок по возвращении домой. Примером такой смены может быть комплекс упражнений с собственным весом тела, но в плавном темпе и с большим количеством повторений.



Что касается любителей групповых уроков, то им повезло еще меньше, ведь попасть в отель, где регулярно проводят разного рода групповые занятия – это большая редкость.



И даже если какой-то вид тренировок присутствует, то такие уроки проводят для людей с начальным уровнем подготовки, так как к ним может присоединиться абсолютно любой желающий. Отель не хочет, да и не должен нести ответственность за здоровье постояльцев, которые могут получить те или иные проблемы во время проведения занятия. Поэтому вся тренировка строится по принципу не навреди, а это уровень новичка.

Неким спасением могут стать занятия по аквааэробике, которые великолепно нагружают всю мускулатуру тела и дают корректную нагрузку на сердечно-сосудистую-систему. Но, опять же, все зависит от вашего уровня подготовки и от самого урока, который также может быть слишком легким.



В данном случае если мы говорим именно о групповых уроках как разновидности аэробных нагрузок, то идеальной альтернативой может стать плаванье, бег, норвежская ходьба или езда на велосипеде.

Гораздо проще будет любителям йоги и единоборств. Первым для легких, поддерживающих тренировок достаточно простого коврика, который можно привезти с собой на курорт. Вторым можно работать в режиме "бой с тенью" и выполнять большое количество различных упражнений с собственным весом тела.



От спаррингов в отпуске лучше не просто отдохнуть, а отказываться полностью. Ведь единоборства очень травматичный вид спорта, получить травму в отпуске будет лишним.



Если же тренировки являются важной составляющей жизни и отказываться от привычных нагрузок вам бы не хотелось, тогда рекомендую обратить внимание на соответствующие фитнес-туры. Такие поездки предлагают не только разные направления путешествий, но и подходящую для отдыхающих физическую нагрузку.

Хорошего отдыха!