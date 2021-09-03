Врач назвал три способа избежать простуды осенью

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Кандидат медицинских наук, отоларинголог Владимир Зайцев дал советы по профилактике простудных заболеваний в осенний период, сообщает News.ru.

"Если эти три момента будут соблюдены, плюс при условии полноценного сна, то вряд ли какие-то простудные заболевания одолеют человека. Потому что носоглотка будет защищена, человек находится в движении, и все будет хорошо", – заявил эксперт.

В холодное время года, по его словам, можно укреплять слизистую полость носа и глотки за счет черного или зеленого чая. В напиток можно добавить травы и имбирь. Такое питье также полезно для желудочно-кишечного тракта.

Зайцев также посоветовал избегать гипотермии: для осени переохлаждение может стать причиной простуды. При этом не стоит укутываться чрезмерно, добавил специалист.

Наконец доктор посоветовал почаще совершать прогулки: ходить пешком по паркам и выезжать за город.

Врач-эндокринолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Надежда Собаева для поддержания иммунитета осенью посоветовала придерживаться режима сна и уходить спать до полуночи. Кроме того, организму поможет регулярное сбалансированное питание.