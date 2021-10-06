Специалист рассказал, как метеозависимость влияет на организм

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Врач-невролог, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов рассказал, как метеозависимость влияет на организм человека, сообщает Pravda.Ru.

Россияне часто связывают скачки атмосферного давления с плохим самочувствием, однако это, по словам эксперта, не более чем самовнушение.

"Осенью эмоциональный фон у людей снижен. И люди, которые впечатлительные, подвержены сосудистым заболеваниям, будут говорить, что атмосферное давление повышено, будут делать из этого проблему", – объяснил он.

Врач уточнил, что метеозависимых людей не существует, все приписанные к метеозависимости симптомы говорят о проблемах в организме.

"А все эти вещи, когда человек чувствует, что давление повысилось, понизилось, это значит, что человек совершенно нетренированный, у него совершенно нетренированные сосуды, у него нетренированное сердце", – пояснил Орлов.

Чтобы не обращать внимания на ложные симптомы, врач порекомендовал заниматься физической активностью, закаляться, посещать баню (кому не противопоказано) и больше проводить времени на свежем воздухе.

Ранее врач-кардиолог Ирина Болгова рассказала о том, как метеозависимым людям пережить осень. Специалист заявила, что метеочувствительность некоторых людей – не миф.

