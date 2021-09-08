Врач-кардиолог рассказала, как метеозависимым людям пережить перепады погоды

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Врач-кардиолог Ирина Болгова в Instagram-аккаунте Областной клинической больницы Кемерова рассказала о том, как метеозависимым людям пережить осень, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист заявила, что метеочувствительность некоторых людей – не миф. О пациентах, страдавших от перепадов погоды еще в 400-м году до нашей эры рассказывал Гиппократ. Сегодня на мигрени, связанные с метеочувствительностью, жалуются порядка 40% населения России.

Врач отметила, что человеческий организм реагирует не только на "температурные качели", но и на повышенное давление, антициклоны, магнитные бури, ветер и фазы луны.

Наиболее сильно это отражается на людях, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата. Также в зоне риска находятся дети, люди старшего возраста и беременные.

Болгова посоветовала метеозависимым не нагружать себя физически и умственно.

"На работе мы вряд ли сможем сказать, что мы метеозависимые и поэтому не будем брать лишние задания. Но домашние дела можно отложить. Не стоит хвататься и делать все за один день", – посоветовала кардиолог.

Также она порекомендовала больше высыпаться и ложиться спать хотя бы на час раньше привычного времени.

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