Ученые нашли связь между употреблением конопли и повышенным риском инфаркта

Фото: depositphotos/stevanovicigor

Ученые проанализировали данные центров по контролю и профилактике заболеваний в США и пришли к выводу, что употребление конопли увеличивает риск инфаркта миокарда в два раза. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалисты выяснили, что риск инфаркта увеличивался все зависимости от того, каким образом конопля попала в организм.

"Это значит, что ни один вид употребления конопли в этом отношении не является более безопасным, чем другой", – пояснила клинический ученый и доктор больницы Unity Health в канадском Торонто Карим Ладха.

В материале говорится, что были проанализированы данные о 33 тысячах человек. Из них 17% употребляли коноплю в течение последнего месяца. Как оказалось, в этой группе частота инфарктов составила 1,3%, в другой группе – 0,8%.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, как распознать надвигающийся инфаркт. По словам специалиста, более половины пациентов, у которых диагностируют инфаркт, не обращают внимания на боли в груди. Кореневич уточнила, что в этом случае речь идет именно о неприятных ощущениях, а не о явной нестерпимой боли. К другим симптомам инфаркта эксперт отнесла жжение в руках и нарушение работы легких.

