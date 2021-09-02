Врач назвала болезни, являющиеся предвестниками инфаркта

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Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с Москвой 24 назвала заболевания, являющиеся предвестниками инфаркта.
"Самый главный предвестник – это артериальная гипертензия, повышенное давление. У людей с постоянно повышенным давлением риск инсульта и инфаркта во много раз выше, чем у здорового человека", – заявила она.
В качестве профилактики инфаркта людям с гипертензией необходимо постоянно поддерживать нормальное давление, отметила врач. Эта проблема решается медикаментозно, как правило, курс лечения длится до конца жизни, добавила Чернышова.
Еще одним предвестником инфаркта она назвала ишемическую болезнь сердца.
Что касается немедикаментозной профилактики, лучшей является поддержание здорового образа жизни, указывает Чернышова.
"Ситуация с развитием инфаркта зависит на 20% от генетики и предрасположенности, на 30% от уровня и доступности своевременной медицинской помощи и на 50% – от здорового образа жизни. Это физическая активность, правильное питание, правильный режим сна и отдыха и борьба со стрессом", – заключила терапевт.
Ранее россиянам рассказали о главном предвестнике сахарного диабета. Отмечается, что ожирение в области талии должно стать поводом для обращения к врачу и прохождения обследования.
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