Врач рассказала, когда пора возвращаться с дачи

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24 о самом подходящем времени для возвращения в город с дачных участков. Она также объяснила, чем опасно длительное пребывание в загородном доме в неподходящую погоду.

"Это, конечно, выбор каждого человека. Но главное – обращать внимание, насколько комфортно оставаться дома, особенно ночью. Нужно избегать переохлаждения во время сна. Когда человек на открытом воздухе работает, он все-таки согревается и может как-то за счет своей активности его избегать. В доме все сложнее", – рассказала специалист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Ночные переохлаждения особенно опасны, если есть сквозняки или низкая температура в помещении, что свойственно дачным неутепленным домам. При таких обстоятельствах стоит уезжать с дачи где-то при ночной температуре 10 градусов или ниже. Ориентиром также может стать начало отопительного сезона в Москве. Вот как затопили – значит, точно пора возвращаться.

Терапевт также объяснила, чем опасно для организма даже разовое переохлаждение во время сна.

"Переохлаждение способствует простуде – это во-первых. Вирусы в организме есть всегда, они оживляются, как только человек переохладился, особенно если замерзли ноги", – говорит врач.

Во-вторых, по словам эксперта, переохлаждение может стать причиной обострения многих хронических заболеваний. "Это могут быть и заболевания почек – пиелонефрит, заболевания позвоночника – радикулит, остеохондроз, легочные заболевания – бронхиты, болезни суставов – артрозы, артриты. Все эти болезни могут выйти на передний план из-за переохлаждения", – предупредила Чернышова.

Ранее синоптики рассказали, что со следующей недели жители столицы смогут ощутить первые признаки осени. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, Москва окажется в "мешке" полярного воздуха. Температура в городе опустится до 17 градусов тепла.