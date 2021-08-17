Ученые назвали лучшую кашу на завтрак

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Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения признали гречневую кашу лучшим блюдом для завтрака. Об этом сообщает News.ru.
По данным исследователей, гречка не только является абсолютно гипоаллергенным продуктом, но и предупреждает расстройства желудочно-кишечного тракта, а также снижает уровень сахара в крови всего за 1–2 часа.
Кроме того, гречневая крупа богата рутином, который повышает уровень так называемого хорошего холестерина – липопротеинов высокой плотности. В связи с этим регулярное употребление гречки на завтрак значительно снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Также было установлено, что гречневая шелуха снижает вероятность развития онкологии, в том числе рака толстой кишки, желудка и молочной железы.
Ранее врач-диетолог рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины. По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.
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