Врач рассказала, кому нельзя есть гречку

Фото: depositphotos/elenathewise
Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому не рекомендуется употреблять гречку. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист объяснила, что гречневая каша может негативно повлиять на организм людей, имеющих проблемы с кишечником.
"Индивидуальная непереносимость гречки – большая редкость. Проблемы возникают, только если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке, может привести к вздутию и газообразованию", – уточнила она.
Кроме того, врач отметила, что гречку не стоит сочетать с жирными продуктами. По ее словам, мясные полуфабрикаты или жирная рыба могут привести к брожению и ощущению тяжести в животе.
Бочарова также порекомендовала не запаривать гречку кипятком, а проваривать. Такой способ приготовления позволит организму легче переваривать крупу.
Ранее врач-диетолог рассказала, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины. По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.
"Доверяй, но проверяй": как выбрать гречку
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: