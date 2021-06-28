Врач рассказала, кому нельзя есть гречку

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Эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова рассказала, кому не рекомендуется употреблять гречку. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист объяснила, что гречневая каша может негативно повлиять на организм людей, имеющих проблемы с кишечником.

"Индивидуальная непереносимость гречки – большая редкость. Проблемы возникают, только если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке, может привести к вздутию и газообразованию", – уточнила она.

Кроме того, врач отметила, что гречку не стоит сочетать с жирными продуктами. По ее словам, мясные полуфабрикаты или жирная рыба могут привести к брожению и ощущению тяжести в животе.

Бочарова также порекомендовала не запаривать гречку кипятком, а проваривать. Такой способ приготовления позволит организму легче переваривать крупу.

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