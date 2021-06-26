Диетолог рассказала, от каких смертельных недугов способна защитить малина

Фото: depositphotos/belchonock
Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала Москве 24, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины.
По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.
"В ней содержится уникальный компонент – салициловая кислота. Это такое вещество, которое сходно по действию с аспирином, то есть оно способствует снижению вязкости крови, улучшает кровообращение. Нарушение этих процессов является одной из причин тромбообразования", – пояснила она.
Также салициловая кислота обладает противовоспалительным свойством и уменьшает болевой синдром, продолжает врач. Например, очень многие жалуются на боли в разных суставах, указала она.
"Это не значит, что боли в суставах нужно лечить малиной, но это дополнительное благоприятное воздействие", – подчеркнула собеседница Москвы 24.
"Доктор 24": малина
Кроме того, в состав ягоды входят пищевые волокна, часть из которых представлена в виде пектинов, отметила Чехонина.
Малина также является хорошим источником витамина C. В 100 граммах ягоды содержится 28% суточной нормы его потребления, пояснила диетолог. По ее словам, витамин С нужен для повышения защитных сил организма.
"Витамин C способствует синтезу особых белков, которые выполняют роль защитников от чужеродных агентов, – интерферонов. Поэтому он помогает быстрее справиться с заболеваниями или усилить профилактику против них", – рассказала специалист.
Она посоветовала хранить малину в замороженном виде – так в ней сохранятся все полезные вещества. Еще одним способом консервации является перемалывание ягоды с сахаром, но в таком виде употреблять ее нужно с осторожностью людям с избыточным весом или сахарным диабетом, заключила Чехонина.
Ранее британский терапевт Сара Каят рассказала, что ягоды являются лучшим продуктом для управления уровнем сахара в крови. По ее словам, в них содержится относительно мало натурального сахара, поэтому это идеальная закуска для людей с диабетом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: