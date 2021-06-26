Диетолог рассказала, от каких смертельных недугов способна защитить малина

Фото: depositphotos/belchonock

Врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала Москве 24, от каких опасных заболеваний может защитить употребление малины.

По словам специалиста, эта ягода содержит в своем составе уникальные вещества, которые способствуют профилактике инфаркта и инсульта.

"В ней содержится уникальный компонент – салициловая кислота. Это такое вещество, которое сходно по действию с аспирином, то есть оно способствует снижению вязкости крови, улучшает кровообращение. Нарушение этих процессов является одной из причин тромбообразования", – пояснила она.





Юлия Чехонина врач-диетолог К сожалению, врачи говорят, что все эти заболевания уже встречаются у лиц более молодого возраста.

Также салициловая кислота обладает противовоспалительным свойством и уменьшает болевой синдром, продолжает врач. Например, очень многие жалуются на боли в разных суставах, указала она.

"Это не значит, что боли в суставах нужно лечить малиной, но это дополнительное благоприятное воздействие", – подчеркнула собеседница Москвы 24.



"Доктор 24": малина

Кроме того, в состав ягоды входят пищевые волокна, часть из которых представлена в виде пектинов, отметила Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог Пектины участвуют в очищении нашего организма. Они способствуют захвату и выведению нежелательных веществ, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в своей жизни: выхлопными газами, солями тяжелых металлов.

Малина также является хорошим источником витамина C. В 100 граммах ягоды содержится 28% суточной нормы его потребления, пояснила диетолог. По ее словам, витамин С нужен для повышения защитных сил организма.

"Витамин C способствует синтезу особых белков, которые выполняют роль защитников от чужеродных агентов, – интерферонов. Поэтому он помогает быстрее справиться с заболеваниями или усилить профилактику против них", – рассказала специалист.

Она посоветовала хранить малину в замороженном виде – так в ней сохранятся все полезные вещества. Еще одним способом консервации является перемалывание ягоды с сахаром, но в таком виде употреблять ее нужно с осторожностью людям с избыточным весом или сахарным диабетом, заключила Чехонина.

Ранее британский терапевт Сара Каят рассказала, что ягоды являются лучшим продуктом для управления уровнем сахара в крови. По ее словам, в них содержится относительно мало натурального сахара, поэтому это идеальная закуска для людей с диабетом.