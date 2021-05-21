Агроном рассказал, какую ягоду лучше покупать и где

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Покупать малину лучше в сетевых супермаркетах, чем на рынке, поскольку там больше контроля, рассказал главный агроном Тимирязевской академии Владимир Викулов.

Землянику стоит брать только у проверенных продавцов, так как эта ягода зачастую растет близко к автотрассам.

"Соответственно, все прелести тяжелых металлов, выбросов автомобильных дорог будут в ней", – приводит слова эксперта "Звезда".

Он также отметил, что нужно быть внимательным при выборе черники. Эта ягода в основном дикая, но продавцы часто скрывают, что, возможно, она была собрана в местах с неблагополучной экологией.

"Если вы видите чернику – естественно, она дикая. Вопрос возникает второй: где она собрана? <...> Все слова продавцов принимать на веру нельзя", – отметил агроном.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление клубники может снизить риск инфаркта и развития рака.