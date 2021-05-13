Врач назвал ягоду, препятствующую развитию рака

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Употребление клубники может снизить риск инфаркта и развития рака. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Клубника содержит факторы, которые блокируют рост новых сосудов, – это называется факторы, тормозящие ангиогенез", – пояснил он. Именно эта особенность ягоды позволяет ей препятствовать возникновению опухолей, а значит, и рака желудка и кишечника.

В свою очередь, бороться с инфарктами и инсультами помогают содержащиеся в ягоде мягкие и грубые пищевые волокна. Благодаря им снижается уровень вредного холестерина в организме.

Ранее ученые из США и Канады выяснили, что препятствовать развитию рака может авокадо. В нем содержится вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе.

