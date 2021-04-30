Ученые обнаружили антираковое свойство авокадо

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В плодах авокадо содержится вещество, которое подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе. К такому выводу пришли ученые из США и Канады, опубликовавшие результаты исследования в журнале Blood.
Поиск средств для борьбы с острым миелоидным лейкозом – актуальная задача, так как через 5 лет после постановки диагноза менее 10% пациентов остаются в живых. Страдают от ОМЛ преимущественно люди старше 65 лет. Единственное, что в настоящий момент могут предложить медики таким пациентам, – паллиативная помощь. Редко применяемая в таких случаях химиотерапия зачастую токсична и лишь ускоряет смерть.
Исследователи из США и Канады под руководством Пола Спаньоло из Гуэлфского университета в Онтарио провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков – природных продуктов и пищевых добавок.
Ученые обратили внимание на то, что лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, участвующего в их метаболизме, поэтому они стали искать вещество, которое могло бы подавлять этот фермент.
"Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить. Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком", – подчеркнул Спаньоло.
Лучшие свойства продемонстрировало вещество авокатин B – молекула из класса жиров, обнаруженная исключительно в авокадо. Ранее ученые из лаборатории доктора Спаньоло предлагали использовать авокатин B в профилактике диабета и борьбе с ожирением. Теперь им удалось доказать, что это соединение можно использовать против критически важного для роста раковых клеток фермента.
Ранее авокатин В уже проходил клинические испытания в качестве добавки для лечения диабета.
"Мы завершили исследование на людях, применяя его в качестве пероральной добавки, и показали, что даже значительные количества его довольно хорошо переносятся", – рассказал ученый.
В ближайшее время исследователи рассчитывают приступить к испытаниям с использованием авокатина B для лечения рака крови.
Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал Москве 24 о методах профилактики раковых заболеваний. Он посоветовал вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек и обследоваться минимум раз в год.
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