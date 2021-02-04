Онколог рассказал о методах профилактики раковых заболеваний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал Москве 24 о методах профилактики раковых заболеваний.
Ежегодно 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Дата была провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Праздник проводится с целью повысить осведомленность о раке.
Он посоветовал вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, проходить регулярные обследования минимум раз в год. В среднем, по словам специалиста, тестироваться на онкологию необходимо начиная с 30 лет. Врач напоминает, что, несмотря на новости о тех или иных возможных признаках развития рака, никто, кроме специалистов, не сможет выявить болезнь.
По словам Черемушкина, онкология до сих пор остается заболеванием, более характерным для пожилых людей. Однако возраст раковых больных с каждым годом продолжает снижаться. Специалист отметил, что врачи и ученые работают над наиболее эффективным лечением рака, однако "волшебной таблетки" против всех видов этого заболевания ждать не стоит.
"К сожалению, такое лекарство не появится. Рак – это в общем биологический механизм регуляции популяции. В нашем организме есть системы, направленные на его самоуничтожение. Несмотря на то что наука в борьбе с раком добилась определенных положительных успехов, мы не победили это заболевание. Поэтому в данной ситуации единственный выход – предупреждать болезнь", – подчеркнул врач.
Черемушкин также рассказал, может ли коронавирус влиять на развитие рака.
"Для доказательства того, что тот или иной фактор является канцерогенным воздействием, нужно минимум пять лет. Потому что от первого воздействия до роста опухоли проходят многие годы", – заявил специалист.
Ранее химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что повысить риск возникновения онкологических заболеваний способна одежда из синтетики. По его словам, это связано с тем, что в ней находится большое количество химических веществ. Например, используется полиэстер – разновидность пластика.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: