Онколог рассказал о методах профилактики раковых заболеваний

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин рассказал Москве 24 о методах профилактики раковых заболеваний.

Ежегодно 4 февраля отмечают Всемирный день борьбы против рака. Дата была провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями. Праздник проводится с целью повысить осведомленность о раке.

Он посоветовал вести активный образ жизни, отказаться от вредных привычек, проходить регулярные обследования минимум раз в год. В среднем, по словам специалиста, тестироваться на онкологию необходимо начиная с 30 лет. Врач напоминает, что, несмотря на новости о тех или иных возможных признаках развития рака, никто, кроме специалистов, не сможет выявить болезнь.





Евгений Черемушкин врач-онколог Если говорить о рационе питания, то, употребляя продукты с канцерогенными консервантами, можно заработать себе проблемы. Правда, есть такие продукты, чтобы навредить организму, нужно долго, последствия возникают далеко не сразу. Но не снимать же с полок, к примеру, ту же колбасу, никто же не ест ее по пять килограммов в день.

По словам Черемушкина, онкология до сих пор остается заболеванием, более характерным для пожилых людей. Однако возраст раковых больных с каждым годом продолжает снижаться. Специалист отметил, что врачи и ученые работают над наиболее эффективным лечением рака, однако "волшебной таблетки" против всех видов этого заболевания ждать не стоит.

"К сожалению, такое лекарство не появится. Рак – это в общем биологический механизм регуляции популяции. В нашем организме есть системы, направленные на его самоуничтожение. Несмотря на то что наука в борьбе с раком добилась определенных положительных успехов, мы не победили это заболевание. Поэтому в данной ситуации единственный выход – предупреждать болезнь", – подчеркнул врач.

Черемушкин также рассказал, может ли коронавирус влиять на развитие рака.

"Для доказательства того, что тот или иной фактор является канцерогенным воздействием, нужно минимум пять лет. Потому что от первого воздействия до роста опухоли проходят многие годы", – заявил специалист.





Евгений Черемушкин врач-онколог Никто пока не доказал, что коронавирус провоцирует развитие рака. Чтобы делать однозначные выводы на этот счет, необходимо накопить опыт, спустя годы проводить исследования, что именно стало причиной возникновения опухоли.

Ранее химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что повысить риск возникновения онкологических заболеваний способна одежда из синтетики. По его словам, это связано с тем, что в ней находится большое количество химических веществ. Например, используется полиэстер – разновидность пластика.