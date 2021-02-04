Врач назвала первые симптомы онкологического заболевания

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова призвала обратить внимание на симптомы, которые могут указывать на наличие онкологического заболевания.

В ходе онлайн-конференции, приуроченной к старту Всероссийской акции "ОнкоПатруль", она назвала факторы общего характера – например снижение аппетита.

"Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе – любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях", – заявила эксперт.

Насторожиться следует и при непроходящей усталости и слабости после отдыха, считает Дроздова. При этом названные симптомы эксперт охарактеризовала как общие и призвала проходить врачебное обследование для более точного диагноза.

Эксперты Фонда рака легких Рой Касл ранее объявили, что на онкологическое заболевание может указывать изменение голоса. Появление в нем хрипящих звуков может указывать на опухоль в легких, сдавливающую гортанный нерв.

