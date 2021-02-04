Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:35

Врач назвала первые симптомы онкологического заболевания

медицина общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения РФ Любовь Дроздова призвала обратить внимание на симптомы, которые могут указывать на наличие онкологического заболевания.

В ходе онлайн-конференции, приуроченной к старту Всероссийской акции "ОнкоПатруль", она назвала факторы общего характера – например снижение аппетита.

"Есть звоночки, когда есть какое-то ухудшение состояния в принципе – любые ситуации, связанные с потерей аппетита, немотивированным снижением массы тела. Это если мы говорим об онкологических заболеваниях", – заявила эксперт.

Насторожиться следует и при непроходящей усталости и слабости после отдыха, считает Дроздова. При этом названные симптомы эксперт охарактеризовала как общие и призвала проходить врачебное обследование для более точного диагноза.

Эксперты Фонда рака легких Рой Касл ранее объявили, что на онкологическое заболевание может указывать изменение голоса. Появление в нем хрипящих звуков может указывать на опухоль в легких, сдавливающую гортанный нерв.

"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать