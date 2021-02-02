Онколог назвал одежду, которая повышает риск развития рака

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Синтетическая одежда способна повысить риск возникновения онкологических заболеваний. Такое мнение выразил химиотерапевт Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу".
Эксперт заявил, что в синтетической одежде находится большое количество химических веществ, которые могут увеличить риск возникновения рака. В частности, при изготовлении таких вещей используется полиэстер – разновидность пластика. Кроме того, в производстве применяются формальдегиды, аммиак, тефлон и фталаты.
"Все эти вещества могут вызвать респираторные заболевания и являются достаточно серьезными канцерогенами", – объяснил Базылев.
Онколог подчеркнул, что в научной среде нет доказательств того, что ношение синтетической одежды повышает риск возникновения рака. В то же время специалист рекомендовал отказаться от вещей из искусственных материалов. В частности, он призвал не использовать синтетическое постельное белье.
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