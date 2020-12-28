Эксперты назвали "глазные" симптомы рака легких

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Британские специалисты назвали "глазные" симптомы, свидетельствующие о наличии рака легких, сообщает Express.

Эксперты отмечают, что на заболевание могут указывать опущение века, уменьшение размера зрачка или двоение в глазах.

Первые два симптома связаны с немелкоклеточным раком легкого, который обычно начинается в бронхах, после чего стремительно распространяется на другие органы. Он зачастую приводит к синдрому Горнера (поражение симпатической нервной системы). Отмечается, что признаки могут присутствовать только на одной стороне лица.

В материале говорится, что третий признак может быть связан с метастатическим раком легких – в случаях, когда раковые клетки отделяются от опухоли и перемещаются по кровеносной или лимфатической системе. Эти клетки могут попасть в спинной или головной мозг. Помимо нечеткости зрения, может наблюдаться головная боль, трудности с речью, а также судороги.

Ранее главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о ранних симптомах рака легких. По словам эксперта, для недуга характерны такие проявления, как невысокая температура (около 37,2) и слабость без признаков простуды. Также специалист обратил внимание на любые кровяные выделения при кашле.