Минздрав назвал ранние симптомы рака легких

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Главный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал в эфире "Говорит Москва" о ранних симптомах рака легких.

По словам эксперта, для недуга характерны такие проявления, как невысокая температура (около 37,2) и слабость без признаков простуды. Также специалист обратил внимание на любые кровяные выделения при кашле.

Каприн отметил, что головокружение, головная боль и потеря сознания обычно указывают на более запущенные стадии рака. Явно онкология проявляется зачастую только на поздних стадиях.

"Болит и кашляет человек, когда уже бронх поражен", – добавил онколог.

Эксперт советует проходить обследования каждые 5 лет – Каприн отметил, что важно делать компьютерную томографию легких.

Ранее гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о новом симптоме рака поджелудочной железы, который может наблюдаться на ранних стадиях заболевания. Эксперт отметил, что об опасном недуге может говорить диабет, диагностированный у пациента, соблюдающего правила здорового образа жизни.