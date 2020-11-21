Врач рассказала о неожиданном последствии коронавируса

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Неожиданное последствие перенесенного ранее коронавируса обнаружила американский дерматолог Охара Айваз. Об этом сообщает РИА Новости.
Врач рассказала, что спустя три и более месяцев после заражения у пациентов может наблюдаться выпадение волос. Эксперт отметила: данное явление может быть связано с перенесенным во время болезни стрессом. Пациентов сбивало с толку то, что такое последствие недуга проявлялось через большое количество времени.
"Потому что стрессовая ситуация прошла, а физические проявления происходят только сейчас", – добавила Айваз.
Врач напомнила: при выпадении волос нужно сразу обращаться к специалисту, так как это может быть вызвано заболеваниями щитовидной железы, анемией. Однако Айваз отметила, что если причиной потери волос стал стресс, то недуг уйдет сам по себе – вместе с причиной для беспокойства.
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