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Общество

10:00

Эксперт рассказала, когда наступает пик заразности коронавируса

общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала "Российской газете", когда человек с COVID-19 наиболее опасен для окружающих.

По словам специалиста, высокая концентрация вируса может наблюдаться в верхних дыхательных путях пациента еще за 2–3 дня до появления характерных симптомов: кашля или потери обоняния. Также Пшеничная отметила, что пациенты с коронавирусом могут активно заражать окружающих в первую неделю с момента инфицирования.

Затем из организма заболевшего выделяется все меньше жизнеспособного вируса, однако это сохранятся около 10 дней (при легкой форме заболевания). При других формах этот период может увеличиться и до 3 недель. По некоторым данным, добавляет Пшеничная, выделение вируса может продолжаться более 100 дней.

"Переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста", – заключила эксперт.

В столице еще 6 080 пациентов вылечились от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 400 332 человек.

Эксперт рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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