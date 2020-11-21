Эксперт рассказала, когда наступает пик заразности коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала "Российской газете", когда человек с COVID-19 наиболее опасен для окружающих.
По словам специалиста, высокая концентрация вируса может наблюдаться в верхних дыхательных путях пациента еще за 2–3 дня до появления характерных симптомов: кашля или потери обоняния. Также Пшеничная отметила, что пациенты с коронавирусом могут активно заражать окружающих в первую неделю с момента инфицирования.
Затем из организма заболевшего выделяется все меньше жизнеспособного вируса, однако это сохранятся около 10 дней (при легкой форме заболевания). При других формах этот период может увеличиться и до 3 недель. По некоторым данным, добавляет Пшеничная, выделение вируса может продолжаться более 100 дней.
"Переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста", – заключила эксперт.
В столице еще 6 080 пациентов вылечились от COVID-19. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 400 332 человек.
Эксперт рассказал, сколько продлится восстановление после COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: