Москва в 2021 году планирует выделить больше средств на льготные лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице в будущем году планируют выделить на льготные и бесплатные лекарства 45,7 миллиарда рублей. Это предусмотрено проектом бюджета города на 2021 год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, особое внимание будет уделено обеспечению современными препаратами людей с онкологическими заболеваниями, диабетом и мерцательной аритмией, а также людей, которые перенесли острый инфаркт миокарда.
"С каждым годом появляется все больше эффективных лекарств, которые уменьшают риск развития инфаркта или инсульта. Среди них – препараты для проведения гиполипидемической и дезагрегантной терапии, которые можно применять в амбулаторных условиях", – говорится в материале.
15,6 миллиарда рублей будут направлены на обеспечение химиотерапевтического лечения современными препаратами пациентов по шести самым распространенным онкологическим заболеваниям.
Свыше семи миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств, тест-полосок и расходных материалов для инсулиновых помп, которые нужны пациентам с диабетом.
Во время пандемии коронавируса москвичам, которым оказывается соцподдержка, лекарства будут доставлять на дом.
Кроме того, столичные власти в 2021 году выделят на бесплатную вакцинацию от коронавируса 10 миллиардов рублей. Это позволит обезопасить граждан, сделать прививку смогут все желающие. Всего в ближайшие 3 года столица планирует выделить на вакцинацию 30 миллиардов рублей.
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