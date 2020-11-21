Москва в 2021 году планирует выделить больше средств на льготные лекарства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице в будущем году планируют выделить на льготные и бесплатные лекарства 45,7 миллиарда рублей. Это предусмотрено проектом бюджета города на 2021 год, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, особое внимание будет уделено обеспечению современными препаратами людей с онкологическими заболеваниями, диабетом и мерцательной аритмией, а также людей, которые перенесли острый инфаркт миокарда.

"С каждым годом появляется все больше эффективных лекарств, которые уменьшают риск развития инфаркта или инсульта. Среди них – препараты для проведения гиполипидемической и дезагрегантной терапии, которые можно применять в амбулаторных условиях", – говорится в материале.

15,6 миллиарда рублей будут направлены на обеспечение химиотерапевтического лечения современными препаратами пациентов по шести самым распространенным онкологическим заболеваниям.

Свыше семи миллиардов рублей будут направлены на закупку лекарств, тест-полосок и расходных материалов для инсулиновых помп, которые нужны пациентам с диабетом.

Во время пандемии коронавируса москвичам, которым оказывается соцподдержка, лекарства будут доставлять на дом.

Кроме того, столичные власти в 2021 году выделят на бесплатную вакцинацию от коронавируса 10 миллиардов рублей. Это позволит обезопасить граждан, сделать прививку смогут все желающие. Всего в ближайшие 3 года столица планирует выделить на вакцинацию 30 миллиардов рублей.

