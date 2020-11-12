Мишустин поручил еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости коронавирусом

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил каждую неделю рассылать регионам прогноз заболеваемости COVID-19, чтобы оценить ресурсы для борьбы с вирусом. Соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

"Минцифры, Аналитическому центру при правительстве РФ обеспечить совместно с Роспотребнадзором и правительством Москвы на постоянной основе еженедельную рассылку через ИЦК прогноза заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и развития эпидемиологической ситуации в разрезе субъектов РФ, разработанного Аналитическим центром при правительстве РФ по согласованию с Роспотребнадзором, и сбор обратной связи через ИЦК для оценки достаточности ресурсов и готовности регионов к прохождению пиковых нагрузок по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", – говорится в сообщении.

Кроме того, глав российских регионов обязали создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому. Также им поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, лекарствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

Ранее Владимир Путин обсуждал вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ. Положение в субъектах было проанализировано с учетом ранее принятых мер по оказанию им финансовой поддержки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что в некоторых регионах уже достигнута критическая черта в борьбе с инфекцией. По его словам, в ряде регионов заняты уже более 90% коек для пациентов с COVID-19.

