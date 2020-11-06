Путин обсудил с Совбезом борьбу с COVID-19 в регионах РФ

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Президент России Владимир Путин обсудил вопросы борьбы с коронавирусом с постоянными членами Совбеза РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Он отметил, что по данной проблеме был проведен обстоятельный разговор. По словам Пескова, в ходе обсуждения делался акцент на ситуации с коронавирусом в регионах РФ.
Пресс-секретарь президента России добавил, что положение в субъектах было проанализировано с учетом ранее принятых мер по оказанию им финансовой поддержки.
Ранее Путин сообщил, что в России не планируются тотальные ограничительные меры из-за коронавируса. Он отметил, что в РФ не собираются создавать ситуацию, при которой экономика и работа бизнеса будут полностью приостановлены.
Песков подчеркивал, что в ряде регионов заняты свыше 90% от общего количества коек для заболевших коронавирусом. Он отметил, что такую ситуацию можно назвать фактически критической чертой. Также Песков обратил внимание на возникающую потребность в препаратах и врачах.
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