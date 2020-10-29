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Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируются тотальные ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается", – заявил глава государства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной. При этом специалист обратила внимание на важность адекватных мер по противодействию распространению инфекции.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ряд регионов РФ достиг критической черты в возможности бороться с COVID-19. Представитель Кремля обратил внимание на возникающую потребность в медперсонале, во врачах и лекарствах.

Глава правительства Михаил Мишустин объявил, что кабмин направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом. Еще 1 миллиард рублей направят региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 4 906 новых случаев COVID-19.

