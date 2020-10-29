Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:01

Путин заявил, что в России не планируются тотальные ограничения из-за COVID-19

власть общество

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируются тотальные ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

"Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается", – заявил глава государства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной. При этом специалист обратила внимание на важность адекватных мер по противодействию распространению инфекции.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ряд регионов РФ достиг критической черты в возможности бороться с COVID-19. Представитель Кремля обратил внимание на возникающую потребность в медперсонале, во врачах и лекарствах.

Глава правительства Михаил Мишустин объявил, что кабмин направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом. Еще 1 миллиард рублей направят региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19.

В России за последние сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 4 906 новых случаев COVID-19.

В Кремле заявили, что некоторые регионы РФ достигли критической черты в борьбе с COVID-19

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать