Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России не планируются тотальные ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.
"Не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается", – заявил глава государства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в стране напряженной. При этом специалист обратила внимание на важность адекватных мер по противодействию распространению инфекции.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ряд регионов РФ достиг критической черты в возможности бороться с COVID-19. Представитель Кремля обратил внимание на возникающую потребность в медперсонале, во врачах и лекарствах.
Глава правительства Михаил Мишустин объявил, что кабмин направит 10 миллиардов рублей на поддержку регионов в борьбе с коронавирусом. Еще 1 миллиард рублей направят региональным лабораториям, которые занимаются тестированием на COVID-19.
В России за последние сутки выявили 17 717 новых случаев коронавируса. Из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни. На Москву приходится 4 906 новых случаев COVID-19.
В Кремле заявили, что некоторые регионы РФ достигли критической черты в борьбе с COVID-19
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