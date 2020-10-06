В России пока нет никаких элементов локдауна из-за COVID-19 – Песков

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Российская экономика не закрывается из-за коронавирусной инфекции. В настоящий момент элементов локдауна в стране пока нет, приводит ТАСС заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Пока нет никаких элементов локдауна, есть решения отдельных регионов по каникулам, есть рекомендации по пожилым людям, которые входят в группу риска, но экономика не закрывается, все работает", – объяснил Дмитрий Песков.

Песков добавил, что система здравоохранения находится в мобилизованном состоянии и это придает устойчивости работе предприятий на фоне эпидемиологических угроз.

За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 4 082 случая, на Санкт-Петербург – 411.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают препарат для лечения COVID-19 на основе плазмы крови переболевших.

