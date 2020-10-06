В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России за последние сутки зафиксировали 11 615 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 3 282 (28,3%) человек.

На Москву пришлось 4 082 случая, на Санкт-Петербург – 411, на Московскую область – 347, на Ростовскую область – 253, на Нижегородскую область – 204, на Архангельскую область – 187, на Воронежскую область – 186, на Свердловскую область – 176, на Кемеровскую область – 175, на Ханты-Мансийский АО – 153.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 1 237 504 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 0%, Чеченской Республике – 0,2%, Чувашской Республике и Республике Татарстан – 0,3%.

За последние сутки в стране подтверждено 188 летальных случаев. За весь период по России умерли 21 663 человека. По выздоровлении за 24 часа выписано 6 252 человека. За весь период вылечились 988 576.

Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то что в больницы продолжают поступать пациенты. Он отметил, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.

При этом ситуация с COVID-19 ухудшается по всему миру. В частности, власти Нью-Йорка могут закрыть школы и детские сады с 7 октября. Мэр города Билл де Блазио объявил, что закроет все второстепенные предприятия в девяти районах мегаполиса. Однако одобрить план городских властей должен губернатор-республиканец Эндрю Куомо.