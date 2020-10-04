Собянин рассказал о сохранении плановой помощи в московских больницах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию, поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся", – заявил градоначальник.

По словам Собянина, активизировать сейчас будут только ранее зарезервированные отдельные корпуса.

Ранее Мэр Москвы заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то, что в больницы продолжают поступать пациенты.

