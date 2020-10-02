Объем коечного фонда для пациентов с COVID-19 достаточен – Мурашко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России объем коечного фонда, развернутого для оказания помощи пациентам с COVID-19, на сегодняшний день достаточен. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"База, развернутая в весенний период, полностью сориентирована на возможность двойного использования. Как мы говорим, койки двойного назначения для лечения как поступающих инфекционных больных, так и для возврата к плановой и экстренной помощи пациентам другого профиля", – приводит РИА Новости слова министра.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в Москве начали вводить в эксплуатацию резервные койки для больных с коронавирусом.

По ее словам, в Москве наблюдается общемировая тенденция – рост числа случаев COVID-19 и одновременно с этим рост числа ежедневных госпитализаций. Она подчеркнула, что плановая и экстренная медицинская помощь будут оказываться в полном объеме.

В России за последние сутки подтвердили 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из этого числа 2 550 (27,1%) случаев были зафиксированы без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 1 194 643 случая (+0,8%) COVID-19.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Главный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов посоветовал пожилым людям реже посещать магазины и ограничить поездки на общественном транспорте.

